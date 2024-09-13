День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.24 19:30
«Север - это судьба»: удивительная история профессионального и личностного роста министра развития Арктики и экономики Мурманской области
В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре развития Арктики и экономики Мурманской области Светлане Панфиловой.
Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» сегодня в 21.00, в субботу - в 13.00 и в воскресенье - в 18.30.
Светлана Панфилова вспоминает о детстве в закрытом посёлке Высокий, страшном диагнозе и любови в студенческие годы…
- Шиканули, обратно пошли пешком…
Удивительная история профессионального и личностного роста министра развития Арктики и экономики Мурманской области.
О том, как устроиться на работу в правительство по объявлению на платформе онлайн-рекрутинга в России, зачем нам столько инвестиций расскажет новый герой проекта «Север - это судьба» Светлана Панфилова.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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