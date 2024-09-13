«Север - это судьба»: удивительная история профессионального и личностного роста министра развития Арктики и экономики Мурманской области

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре развития Арктики и экономики Мурманской области Светлане Панфиловой.

Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» сегодня в 21.00, в субботу - в 13.00 и в воскресенье - в 18.30.

Светлана Панфилова вспоминает о детстве в закрытом посёлке Высокий, страшном диагнозе и любови в студенческие годы…

- Шиканули, обратно пошли пешком…

Удивительная история профессионального и личностного роста министра развития Арктики и экономики Мурманской области.

О том, как устроиться на работу в правительство по объявлению на платформе онлайн-рекрутинга в России, зачем нам столько инвестиций расскажет новый герой проекта «Север - это судьба» Светлана Панфилова.