Север - это судьба: удивительная история профессионального и личностного роста Светланы Панфиловой

Светлана Панфилова вспоминает о детстве в закрытом посёлке Высокий, страшном диагнозе и любови в студенческие годы…

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы рассказываем о министре развития Арктики и экономики Мурманской области Светлане Панфиловой

Светлана Панфилова вспоминает о детстве в закрытом посёлке Высокий, страшном диагнозе и любови в студенческие годы…

- Шиканули, обратно пошли пешком…

Удивительная история профессионального и личностного роста министра развития Арктики и экономики Мурманской области.

О том, как устроиться на работу в правительство по объявлению на платформе онлайн-рекрутинга в России, зачем нам столько инвестиций расскажет новый герой проекта «Север - это судьба» Светлана Панфилова.