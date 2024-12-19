«Север - это судьба»: Виктория Минкина - всё, что касается воды – моя стихия!

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о министре имущественных отношений Мурманской области Виктории Минкиной. Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» 20 декабря, в пятницу, в 21.00, в субботу - в 19.00 и в воскресенье - в 18.30.

Героиня нового выпуска программы «Север - это судьба» не привыкла сдаваться. Даже если надо переплыть Кольский залив!

- Всё, что касается воды – моя стихия! – говорит Виктория Минкина.

В откровенном интервью министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина расскажет о том, что закалило её характер и как ей работается в команде губернатора.

- Он правильный лидер. Ты делаешь всё сам, а в каких том моментах он только подруливает.

Смотрите новый выпуск программы в эфире, социальных сетях и на сайте телеканала «Арктик-ТВ».