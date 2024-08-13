«Север – активное долголетие»: не проходите мимо «палаток здоровья»

По Мурманску заработали «палатки здоровья». Теперь жители города могут пройти медицинское экспресс-тестирование прямо в своём дворе.

«Палатка здоровья» - это мобильный пункт проверки основных показателей здоровья, где каждый северянин может бесплатно пройти обследование. Здесь не нужна ни предварительная запись, ни документы. Длинных очередей тоже нет, ведь процедура быстрая и занимает в среднем 5-10 минут. Поэтому за один 4-часовой рабочий день в пункте могут обслужить от 40 до 80 человек.

Артемий Дмитриев, волонтёр «палатки здоровья», студент кафедры химии МАУ: «Мы волонтёры, мы проводим основные замеры, которые может провести каждый человек. Это рост, вес. Нас обучили работе на аппарате ЭКГ. Более серьёзной техникой пользуется медработник. Медицинская техника в пункте тоже мобильного типа. Например, для проведения ЭКГ здесь используется компактный аппарат. По сути, это альтернатива ЭКГ. Его мы зажимаем большими пальцами, остальными пальцами закрываем знаки вопросов. После чего он начнет считывать нас, начнётся пятнадцатисекундная калибровка. Когда она закончится, начнётся минутный отчёт. Аппарат будет снимать данные нашего ритма сердца. Если он что-то обнаружит, то все данные он отправит в приложение на устройстве».

Ожидать результаты обследования долго не придётся. Показания отображаются сразу же и заносятся в карточку пациента. В конце процедуры медики «палатки здоровья» обязательно дают оценку состояния здоровья посетителя и выдают рекомендации.

Медицинский работник «палатки здоровья»: «Если мы видим какую-то грубую патологию, то мы можем дать рекомендации пациенту, скоординировать его, куда ему можно обратиться».

Для того чтобы каждый северянин мог пройти обследование, не покидая своего двора, «палатки здоровья» располагают в разных микрорайонах города. Узнать адрес и график работы пунктов можно в группе соцсети «ВКонтакте» «Север – активное долголетие».