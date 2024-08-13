В преддверии 1 сентября в детских поликлиниках Заполярья организовали «зелёные коридоры» по субботам20 тонн гуманитарного груза отправили из Мурманска в Курскую область
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.24 19:30

«Север – активное долголетие»: не проходите мимо «палаток здоровья»

По Мурманску заработали «палатки здоровья». Теперь жители города могут пройти медицинское экспресс-тестирование прямо в своём дворе.

«Палатка здоровья» - это мобильный пункт проверки основных показателей здоровья, где каждый северянин может бесплатно пройти обследование. Здесь не нужна ни предварительная запись, ни документы. Длинных очередей тоже нет, ведь процедура быстрая и занимает в среднем 5-10 минут. Поэтому за один 4-часовой рабочий день в пункте могут обслужить от 40 до 80 человек.

Артемий Дмитриев, волонтёр «палатки здоровья», студент кафедры химии МАУ: «Мы волонтёры, мы проводим основные замеры, которые может провести каждый человек. Это рост, вес. Нас обучили работе на аппарате ЭКГ. Более серьёзной техникой пользуется медработник. Медицинская техника в пункте тоже мобильного типа. Например, для проведения ЭКГ здесь используется компактный аппарат. По сути, это альтернатива ЭКГ. Его мы зажимаем большими пальцами, остальными пальцами закрываем знаки вопросов. После чего он начнет считывать нас, начнётся пятнадцатисекундная калибровка. Когда она закончится, начнётся минутный отчёт. Аппарат будет снимать данные нашего ритма сердца. Если он что-то обнаружит, то все данные он отправит в приложение на устройстве».

Ожидать результаты обследования долго не придётся. Показания отображаются сразу же и заносятся в карточку пациента. В конце процедуры медики «палатки здоровья» обязательно дают оценку состояния здоровья посетителя и выдают рекомендации.

Медицинский работник «палатки здоровья»: «Если мы видим какую-то грубую патологию, то мы можем дать рекомендации пациенту, скоординировать его, куда ему можно обратиться».

Для того чтобы каждый северянин мог пройти обследование, не покидая своего двора, «палатки здоровья» располагают в разных микрорайонах города. Узнать адрес и график работы пунктов можно в группе соцсети «ВКонтакте» «Север – активное долголетие».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)Запрет на совершение сделок без личного участия собственника обеспечит безопасность вашей недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Как растут зарплаты рабочих в промышленности в 2024 году-PRO Валюту (16+)Рубль провалился: курс евро подпрыгнул на 3,87 рубля, доллар подскочил на 2,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: вопросы о сроках возобновления подачи горячей воды после ремонтов и опрессовок – в топе тем обращений северян в соцсетях-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика