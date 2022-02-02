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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.22 19:30

Север – для смелых, или Необычное путешествие на стареньких «Жигулях»

Из Москвы в Заполярье на жигулях. Вам кажется, что это нереально? А вот путешественники из столицы так не думают.

Уникальные туристические маршруты, красота нетронутой природы, культурные, исторические и спортивные объекты с каждым годом привлекают в Заполярье всё больше туристов из разных уголков Земли. Модной тенденции подверглись и 8 столичных ребят, которые решили за три недели покорить русский север, однако, способ передвижения выбрали совсем нестандартный.

Два стареньких «Жигулёнка» должны были преодолеть расстояние более чем 8000 км. Решиться на такое путешествие сложно, даже имея абсолютно новый автомобиль. Свою поездку экстремалы запечатлели на видео, чтобы потом поделиться с подписчиками на личном ютуб-канале. Приключения, как и предполагалось, не заставили долго ждать.

Дела обстояли плохо не только с заправками. Далее ребятам приходилось передвигаться по сильному бездорожью, а иногда и вплавь – это, когда участники пробега решили посетить на «Жигулях» полуостров Рыбачий, а после и Новые Зеленцы. 

Все негативные эмоции перекрывали впечатления от уникальной северной природы и самобытности. Путешественники успели побывать и на краю земли - в Териберке.

Север – для смелых. И в этом убеждаешься, посмотрев все видеозаметки путешественников – экстремалов. Они, кстати, не единственные решили посетить Мурманскую область. На «Первом канале» вышел выпуск «Непутёвых заметок». Ведущий Дмитрий Крылов приехал на Кольский полуостров и рассказал о его истории, уникальной природе, климате и достопримечательностях.

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