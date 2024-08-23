День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.24 21:00
Север – это судьба: Алексей Грачиков - парень из нашего двора, или Как молодой министр заслужил авторитет у ветеранов стройиндустрии Заполярья
О таких говорят - парень из нашего двора. О службе в армии, инженерной смекалке и экстремальных увлечениях.
Узнаем, сложно ли было молодому министру заслужить авторитет у ветеранов строительной отрасли Мурманской области, мечтал ли он о собственном доме в Арктике.
Алексей Грачиков, глава Минстроя Мурманской области, впервые откровенно рассказывает о себе в проекте «Север - это судьба».
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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