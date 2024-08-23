Север – это судьба: Алексей Грачиков - парень из нашего двора, или Как молодой министр заслужил авторитет у ветеранов стройиндустрии Заполярья

О таких говорят - парень из нашего двора. О службе в армии, инженерной смекалке и экстремальных увлечениях.

Узнаем, сложно ли было молодому министру заслужить авторитет у ветеранов строительной отрасли Мурманской области, мечтал ли он о собственном доме в Арктике.

Алексей Грачиков, глава Минстроя Мурманской области, впервые откровенно рассказывает о себе в проекте «Север - это судьба».