Север – это судьба: Андрей Чибис отвечает на вопросы, которые ему ещё не задавали

Гостем первого выпуска новой программы «Север – это судьба» стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На долю главы региона выпало непростое время: ковид, СВО, западные санкции. Всё это Андрей Чибис встретил в новой для себя должности губернатора Мурманской области, решая нестандартные задачи буквально с колёс.

И решал он их успешно: регион не просел и даже, наоборот, вырос в экономике, здесь реализуются крупные стратегические проекты и преображаются муниципалитеты.

Ведущая «Арктик-ТВ» Александра Ретунская беседует с Андреем Чибисом о семье, детстве, работе, вызовах, с которыми пришлось столкнуться на Кольском Севере в самом начале губернаторской карьеры, ножевом ранении, которое глава области получил в Апатитах, и о многом другом.