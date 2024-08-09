Север – это судьба: чему научило Нахимовское училище Алексея Лыженкова

Когда твой отец легенда… Чему научила казарма Нахимовского училища и первые впечатление от Баренцева моря… Воспоминания тех лет, когда Алексей Лыженков был ещё лейтенантом: - Ты понимаешь, что ты смотришь, а вокруг ничего кроме стены воды.