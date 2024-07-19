«Север – это судьба»: Владимир Евменьков - и о личном, и о профессиональном, и о мире, и о войне

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» мы расскажем о заместителе главы региона Владимире Евменькове. Смотрите программу в эфире телеканала «Арктик-ТВ» уже сегодня в 21.00, а также в субботу - в 13.00 и в воскресенье - в 14.30.

Как любовь к истории помогла создать крепкую семью, что заставило сменить службу в полиции на муниципальную и государственную, о чём болит душа у заместителя губернатора.

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» поговорим и о личном, и о профессиональном, и о мире, и о войне.

Герой нашей новой программы курирует в правительстве вопросы, связанные со специальной военной операцией и с помощью семьям военнослужащих. Смотрите интервью с Владимиром Евменьковым в эфире телеканала «Арктик-ТВ», социальных сетях и на сате «Арктик-ТВ».