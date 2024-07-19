Север – это судьба: Владимир Евменьков - о личном и о профессиональном, о мире и войне

Как любовь к истории помогла создать крепкую семью, что заставило сменить службу в полиции на муниципальную и государственную, о чём болит душа у заместителя губернатора.

В новом выпуске проекта «Север - это судьба» поговорим и о личном, и о профессиональном, и о мире, и о войне.

Герой нашей новой программы курирует в правительстве вопросы, связанные со специальной военной операцией и с помощью семьям военнослужащих.