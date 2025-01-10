«Север – моя любовь» - открылась новая выставка художницы Валентины Петровой

На ней представлены пейзажи Кольского полуострова, которые покорят сердца гостей экспозиции.

Автор картин Валентина Петрова родом из деревни в Воронежской области. В детстве она переехала с отцом в Карелию, где и делала первые творческие шаги. Это было обучение в художественной школе. Отец дочку в таком увлечении поддерживал.

Валентина Петрова, автор выставки, член Союза художников России: «У меня папа был офицер. И он тоже очень любил искусство. Зная это, солдаты, которые были у него в подчинении, рисовали. И этими солдатами было нарисовано много картин. Когда я была маленькой, смотрю, а там такие олени и всё такое. И я думала, вот вырасту, и тоже буду так рисовать».

А в 22 года художница решила посмотреть на заполярный город Кировск, который изменил её жизнь навсегда.

Валентина Ивановна рисует в разнообразных стилях, но всегда остаётся верной любви к Северу. Зрителю она демонстрирует красоты лесов, озёр, бескрайние ледяные просторы, в которые невозможно не влюбиться. Простота форм и чистота цветов создают выразительные образы, приближая зрителя к природе.

Валентина Петрова, автор выставки, член Союза художников России: «Это красивая суровость, живописность - такое, что не увидишь больше нигде - только здесь на севере. Восходы и закаты, пейзажи, смена времён года. Ждёшь весну, вдруг такая красота. Залезешь на гору Спящая красавица, а там красота. Рисуешь её, рисуешь как облака «целуются» с горой».

В экспозиции более 20 работ, созданных в течение последних пяти лет. Увидеть их можно в Культурно-выставочном центре Русского музея до 9 февраля.