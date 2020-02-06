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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.20 19:30

«Север моими руками» - выставка работ региональных умельцев

Талантам надо помогать. Именно для этого в Мурманске появился новый проект - открытая площадка, где творческие северяне демонстрируют свои работы. Арт-пространство называется «Север моими руками».

На экспозиции в одном из торгово-развлекательных комплексов Мурманска представлены работы креативных людей города. Это удивительные инсталляции и перфомансы, выставки работ фотографов и декораторов. Например, художница Екатерина Ёльк демонстрирует картины, часть из которых выполнены маслом, а остальные - эпоксидной смолой.

В столице Катя не только покажет свои работы, но и проведёт мастер-классы по созданию картин. А пока есть три дня на то, чтобы полюбоваться её творчеством в Мурманске.

В арт-пространстве, состоялась выставка-продажа работ осужденных мурмашинской колонии. Все творения - ручной работы.

Павел Татаринов, заместитель начальника исправительной колонии № 18 поселка Мурмаши:  «Там отбывают наказание довольно талантливые люди. Поэтому они делают много изделий из дерева, из металла. У нас также есть свой деревообрабатывающий цех. Есть умельцы по обработке металла, которые делают много кованых вещей».

По словам сотрудников УФСИН, выставки работ осужденных планируется сделать регулярными. Они будут проводиться не только в Мурманске, но и в других городах области.

 

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