Север объединяет юных учёных

В детском технопарке «Кванториум-51» проходят обучение по генной инженерии кванторианцы из Северодвинска.

На базе «Кванториума» в центре «Лапландия» осваивают азы генной инженерии. Программа обучения так и называется «Методы анализа нуклеиновых кислот». Не каждый взрослый знает, что это такое.

Полина Корнилова ученица северного «Кванториума», г. Северодвинск: «Сегодня у нас второй день, во время которого вторая группа занималась выделением ДНК человека».

Занятия позволят ребятам получить передовые знания в области молекулярной биологии, биохимии и биотехнологии, практические навыки работы на различных видах современного оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных исследований в современном мире.

Ещё каких-то пару десятков лет назад сложно было представить, что школьники будут иметь возможность познакомиться с такими исследованиями, и не просто познакомиться, а попробовать выполнить работу в лаборатории самим.