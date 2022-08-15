«Север» остаётся лидером турнирной таблицы в Чемпионате Северо-Запада

Сначала сильный ливень, затем палящее солнце. Погода в Мурманске как всегда непредсказуема. Однако, футбольный клуб «Север» на поле вовсю тренируется, готовясь к матчу в эту субботу. В 2022 году в спортивной жизни региона произошло важное событие – удалось возродить футбольный клуб «Север». Команда набирает обороты и свой последний матч против «Великого Новгорода» «Север» завершил с разгромным для противника счётом 7:0.

Если вы ничего не знаете о футболе, то сейчас пришло время к нему присмотреться поближе. Ведь в 2022 году произошло ожидаемое северными - фанатами футбола событие - возрождение футбольного клуба «Север».

Сначала сильный ливень, затем палящее солнце. Погода в Мурманске как всегда непредсказуема. Однако, футбольный клуб «Север» на поле вовсю тренируется, готовясь к матчу в эту субботу.

В 2022 году в спортивной жизни региона произошло важное событие – удалось возродить футбольный клуб «Север». Команда набирает обороты и свой последний матч против «Великого Новгорода» «Север» завершил с разгромным для противника счётом 7:0.

У главного тренера футбольного клуба Александра Петухова к «Северу» особые чувства. Когда-то он сам играл в роли нападающего сборной. Наставник клуба настроен решительно, говорит, что ничего сложного команде делать не надо, нужно выиграть все предстоящие встречи и стать первыми. А шансы на такое есть всегда.

Александр Петухов, главный тренер футбольного клуба «Север»: «Сейчас у нас начался второй круг чемпионата. Задача у нас одна – выйти в Высшую лигу и радовать болельщиков. И, конечно же, быть всегда на лидирующих позициях».

К «Северу» продолжают присоединяться новые игроки. Буквально в середине лета в команду пришли трое футболистов из Ленинграда. Один из них Александр Еркин. У него за спиной послужной список из многочисленных игр за футбольные клубы в разных уголках нашей страны, а также и за её пределами. В Мурманске Александр был в 2013 году, тогда в составе команды «Химки» они играли против «Севера».

Александр Еркин, нападающий футбольного клуба «Север»: «Хочется, чтобы команда вышла на профессиональный уровень в следующем году. С этими целями футболисты сюда и пришли, чтобы какое-то развитие было – вперёд, вперёд и вперёд. Поэтому мы должны в этом году выиграть чемпионат и нацелены на вторую лигу в профессиональном уровне».

Игрок «Севера» Иван Игнатенко шестого августа был награждён за лучший гол первого круга. Исполнив акробатический трюк, Иван эффектно забил мяч в ворота.

Иван Игнатенко, центральный полузащитник футбольного клуба «Север»: «Этот удар я не планировал. Стечение обстоятельств, что так мяч полетел. Я чуть перебежал линию мяча».

Адьям Кузяев – ещё одна звезда клуба «Север». Сейчас он спортивный директор, но в недалеком прошлом был главным тренером клуба. Говорит, что северяне – особый народ, любящий футбол. И с болельщиками нашими никто не сравнится.

Адьям Кузяев, спортивный директор футбольного клуба «Север»: «Когда я работал в седьмом, восьмом, девятом годах – болельщики у нас здесь сумасшедшие. Такой поддержки никогда я и нигде не встречал. И сейчас боялся, когда перовые игры начались в Мурманске. Думал, придут - не придут, тем более погода. Пришли! Я так радовался. Поэтому очень приятно работать в такой атмосфере».

«Север» остаётся лидером турнирной таблицы в Чемпионате Северо-Запада, опережая ближайшего соперника команду из Пскова по очкам. Следующий раз Заполярные футболисты выйдут на поле 20 августа, выездной матч состоится в Карелии, сыграет «Север» против команды Спортивной школы №7 Петрозаводска.