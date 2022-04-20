Север, покажи своё личико!

Кинопроизводство в регионе активно развивается. Этому способствуют возрастающий интерес к этому виду искусства у северян и масштабная помощь областного правительства.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Это совершенно разносторонняя поддержка. Она касается поддержки кинокомпаний, которые принимают решение снимать на нашей территории фильмы, это рибейты. При этом следует отметить, что в двадцатом году это было 5 миллионов на рибейты, в 2021 году - это уже 10, а в текущем году это уже 15 миллионов рублей».

Ставку власти делают и на творческую молодёжь региона. В прошлом году было предоставлено два гранта по 500 тысяч для начинающих киноделов. В 2022-ом, предусмотрено уже 2 миллиона на эти цели. И недавно 4 проекта получили поддержку. Главное условие для участия - показать северный край. Начинающие киноделы с этим отлично справились.

На заседании конокомиссии обсудили и вопросы работы крупных компаний, которые планируют снимать проекты на территории Заполярья.

Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Заполярья: «Расскажу о том, какие проекты кинокомпании планируют снимать на территории нашего региона. На самом деле, это достаточно большое количество, двенадцать, как минимум проектов, из них шесть - полнометражные фильмы, три полнометражных фильма документальной направленности и три сериала».

Такая активность киноделов может повлиять, например, на туристическую привлекательность нашего региона. Нередко, посмотрев на красоты севра по телевизору, у человека возникает желание увидеть их в живую.