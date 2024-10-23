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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.24 19:30

Север помнит и чтит: сегодня отмечают 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом, вице-адмирал: «Мужество, стойкость и героизм североморцев во время Великой Отечественной войны и сегодня являются вдохновляющим примером для нынешнего поколения наших воинов, уничтожающих последователей нацизма в зоне специальной военной операции».

«Зильберфукс» или «Серебристая лиса», так по-немецки называлась Мурманская операция, начавшаяся летом 1941 года. Кольское Заполярье в это время было окутано вражескими бомбардировками и налётами, которых с каждым днём становилось больше, пока одним жарким июлем на город не сбросили 80 фугасных и 25 тысяч зажигательных бомб. Воздушная тревога оповещала мурманчан о налетах 11 раз. Так 18 июля 1942 года был обозначен чёрным днем календаря.

Советские солдаты не только отстаивали Кольское Заполярье перед натиском немецко-фашистских войск, но и защищали ценные грузы, которые ежедневно приходили в мурманский порт, с судов выгружали танки, станки, автомашины, военно-стратегическое сырье и продовольствие. Всё это помогало в борьбе с врагом, которого удалось вытеснить только 23 октября 1944 года.

С тех пор мурманчане празднуют разгром немецко-фашистских войск в заполярье 23 октября. А в 70-е на Зелёном мысе установили памятник защитникам, который в простонародии называют «Алёша». У подножия которого ежегодно организуют митинги памяти.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Считанные дни давались на то, чтобы взять Мурманск. Мурманск, как стратегический город, связанный с железной дорогой. Уже даже листовки с вражеских самолётов разбрасывались, приглашая жителей отпраздновать захват фашистами города. Но ничего не получилось. Не получилось благодаря стойкости и мужеству тех людей, которые в те годы защищали нашу великую страну».

Этими словами губернатор Мурманской области поздравил северян с 80-й годовщиной освобождения Заполярья. К поздравлениям северян присоединился и командующий Северным флотом Константин Кабанцов и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Дорогие земляки, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! Блестяще проведенной Петсамо-Киркинесской операции - в течение нескольких недель немецко-фашистские войска были разрублены и освобождена территория нашего Кольского края и северная часть нашей великой страны. Но этому предшествовали 1200 дней, почти три с половиной года тяжелых боев в наших суровых российских условиях».

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом, вице-адмирал: «Мужество, стойкость и героизм североморцев во время Великой Отечественной войны и сегодня являются вдохновляющим примером для нынешнего поколения наших воинов, уничтожающих последователей нацизма в зоне специальной военной операции».

Празднование 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье продолжится 26 октября в Долине Славы. Туда Андрей Загайнов, участник специальной военной операции, привезёт частичку Вечного огня, взятого сегодня у «Алёши».

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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