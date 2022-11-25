Шуршащий пакет, в который буквально несколько минут назад Елена любовно уложила рядами тёплые носки, только начинает свою миссию. Все эти коробки с предметами первой необходимости, одеждой и медикаментами совсем скоро отправятся туда, где с нетерпением ждут поддержки северяне, участвующие в специальной военной операции.

Предметами первой необходимости, тёплой одеждой и медицинскими средствами. О неравнодушии жителей закрытых городов, которые с большим участием присоединились к акции в рамках сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации и беженцев из Луганской и Донецкой народных республик расскажут наши коллеги из ЗАТО Александровск.

Шуршащий пакет, в который буквально несколько минут назад Елена любовно уложила рядами тёплые носки, только начинает свою миссию. Все эти коробки с предметами первой необходимости, одеждой и медикаментами совсем скоро отправятся туда, где с нетерпением ждут поддержки северяне, участвующие в специальной военной операции.

Елена Шушкова, жительница г. Полярного: «Внесла небольшую лепту в это огромное дело… Ребятам желаю удачи, мы с ними! Любим и всегда будем поддерживать. Это не первая и не последняя помощь, будем стараться ещё приносить».

В один из пунктов сбора гуманитарной помощи торопится и Алексей – он тоже старается по мере возможности принимать участие в акции «Север помогает».

Алексей Разумов, житель г. Полярного: «Первая необходимость – это салфетки, бинты, мыло, обеззараживающее средство».

Дети вносят свой особенный вклад – нематериальный, а душевный. Письма со словами поддержки от юных александровцев вместе с лекарствами, одеждой, обувью и прочими необходимыми вещами отправятся на фронт.

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГЦК «Север», г. Полярный: «Отрадно осознавать, что среди жителей Полярного немало неравнодушных земляков, на акцию откликнулись целые классы со всех школ, группы детских садов, трудовые коллективы, отдельные семьи. Люди несут всё необходимое согласно спискам, которые мы публикуем в соцсети «ВКонтакте».

Почти каждую неделю из большого ЗАТО в Мурманск направляется порядка 300 килограммов гуманитарного груза для сортировки и дальнейшей его отправки бойцам. Пункты сбора в ЗАТО Александровск работают во всех городах. Их адреса:

Центр творчества и досуга - г. Гаджиево, ул. Ленина, 53а.

Часы приёма: понедельник – пятница - с 15.00 до 19.00.

ГЦК «Север» - г. Полярный, ул. Гаджиева, 3.

Часы приёма: понедельник-пятница - с 15.00 до 19.00.

ЦГПВМ - г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, 5.

Часы приёма: понедельник-пятница - с 15.00 до 19.00.

Сельский клуб - н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, 36а.

Часы приёма: понедельник-пятница - с 15.00 до 19.00.