Север помогает» - мурманчане продолжают поддерживать земляков, участвующих в спецоперации

В Мурманской области продолжается акция «Север помогает» для жителей региона, которых призвали в рамках мобилизации и участвующих в спецоперации. Неравнодушные северяне интересуются, как передать посылки для солдат, что конкретно необходимо нашим военнослужащим, как можно подключиться к сбору.

В общественных приёмных по всему региону открыты пункты сбора необходимого для тех, кто мобилизован и бойцов, участвующих в спецоперации. Депутат Госдумы Татьяна Кусайко присоединилась к акции «Север помогает».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Очень важно и нам знать и понимать, что наши земляки могут выполнять свой долг и быть обеспеченными всем тем, начиная с вещей и медикаментов. По крайней мере, чтобы им было удобно и не холодно».

Татьяна Кусайко передала для мобилизованных мужчин тёплое термобельё и балаклавы.

Что же приносят в пункт сбора гуманитарной помощи неравнодушные северяне? Ведь даже детский рисунок, созданный от души, может поднять боевой дух.

Елена Шалаева, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия»: «Жители приносят самое важное и необходимое - нательное бельё, тёплую одежду, средства индивидуальной защиты. Например, зубные щётки, пасту, влажные салфетки. Из медикаментов - самое необходимое: анаболики, бинты, йод, зелёнка, перекись водорода».

С полным перечнем необходимого можно ознакомиться на странице проекта «Север помогает»

Елена Шалаева, заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия»: «Люди приносят памятные письма, очень душевные. Мы уже отправили первую партию писем в воскресенье, которые собирали в субботу»…

После объявления частичной мобилизации жители области стали чаще приносить вещи. Акция «Север помогает» аккумулирует сбор и организует доставку адресатам.

Уточнить перечень можно и по единому номеру регионального центра гуманитарной помощи +7-911-800-77-60.