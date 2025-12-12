«Север помогает»: жители Мурманской области продолжают активно поддерживать участников специальной военной операции

В рамках акции «Север помогает» на передовую отправили новую партию груза для военнослужащих. На этот раз посылки были не только гуманитарного и технического, но и праздничного содержания.

Помощь от неравнодушных северян включала подготовленные внедорожники, вещи и предметы первой необходимости, маскировочные покрывала, стройматериалы, квадрокоптеры и радиостанции. В этой партии груза также отправятся автомобильные запчасти, которые необходимы на передовой.

Дмитрий Клочков, советник губернатора Мурманской области: «Наши муниципалитеты активно подключаются к акции, активно участвуют северяне, которые собирают вещи, средства гигиены, продукты, содействуют предприниматели. Мы собираем всё на складе, формируем груз, направляемся со всем этим на встречу с нашими ребятами».

Помимо этого, на фронт доставят заботливо собранные посылки с новогодними подарками, письмами и открытками, чтобы передать бойцам частицу домашнего тепла и праздничного настроения. Все коробки совсем скоро отправятся туда, где с нетерпением ждут поддержки.

Михаил Тимофеев, заместитель министра региональной безопасности Мурманской области: «Огромное спасибо детям, организациям, родителям и женам за старания, чтобы наши военнослужащие почувствовали приближение Нового года».

Это уже не первая новогодняя отправка, первая состоялась 10 декабря.

Напомним, программа «Север помогает» запущена в 2022 году и до сих пор актуальна. Всего с начала её работы из Мурманской области отправлено около 700 тонн гуманитарной помощи в зону СВО.