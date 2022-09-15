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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.22 19:30

«Север» проиграл на своём поле, но есть надежда на победу в последней игре

14 сентября футбольный клуб «Север» встретился на домашней арене с командой из Пскова.

Футбольный клуб «Север» вернулся в спорт. Сейчас наши футболисты борются за первое место среди любительских команд. Клуб возобновил работу по инициативе регионального Минспорта, правительства области, Российского футбольного союза и региональной Федерации футбола. И коллектив недавно перезапущенного «Севера» неплохо показал себя в этом сезоне.

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «Считаю, что сезон практически мы провели на очень высоком уровне. Команда только организовалась в этом году и ту же борется за первое место. Я считаю, что достойный результат. Конечно, всегда хочется выигрывать и мы к этому всегда стремимся, но игра всегда показывает, кто и насколько готов».

Да, на домашнем матче в Мурманске не увидеть толп болельщиков – всё же промозглый ветер и дождь плохо способствует наполняемости стадиона. За любимую команду пришли болеть самые преданные фанаты. Их особенно много среди юных горожан. Кто-то из ребят пришёл просто посмотреть на игру, а те, кто занимается футболом в секции, может узнать для себя что-то новое. По словам тренеров, парни, которые сейчас играют в подростковых лигах, имеют все шансы пополнить ряды игроков «Севера».

Дмитрий Игнатенко, руководитель Академии футбольного мастерства «Арктика»: «Наши ребята в заявке были, тот же Максим Трубило. Но не получилось ему участвовать. Молодёжь сейчас ходит, ребята, старшие юноши 15-17 лет подходят.  Я думаю, что на следующий год кто-то из них может попасть в состав».

В прошлый раз «Север» схлестнулся с командой «Химик» из Коряжмы. «Северяне» доминировали всю игру, но всё-таки вышли в ничью с пустым счётом. Подвело неумение реализовывать выгодные моменты. По этой же причине в первом тайме уже этого матча против футболистов из Пскова не был использован выход один на один.

Неудачная оборона хозяев при штрафном и вовсе принесла псковской команде победный гол.

Отыграться у «Севера» не получилось, встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Стоит сказать, что сами «псковичи» играли грубо, порой вели себя неспортивно, местами даже по-хамски, почти в открытую нарушая правила. Тем не менее, свою победу «Псков» заслужил, а нашим парням остаётся только сохранять боевой настрой и поработать над тактикой.

Теперь все решится в заключительном туре 17 сентября: «Север» сыграет против СШ «Ленинградец» из Гатчины на домашнем поле, «Псков» сразится с СШ «Электрон из Новгорода.

Первое место в турнирной таблице даст команде из Мурманска возможность перейти в профессиональную лигу. 

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