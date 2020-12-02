Север растопил мексиканское сердце

Мексиканец Кике приехал в качестве туриста на север. О своих впечатлениях он рассказал на своей страничке на «Ютубе». Теперь тысячи его подписчиков наверняка захотят повторить путь, проложенный блогером.

Мексиканец Кике, судя по видео на его ютуб-канале, давно и серьёзно увлечен изучением русского языка. Для закрепления лексики горячий парень отправился в Мурманск, где сразу ощутил недостаток света.

Кике, мексиканец: «Здесь нет солнца, рассвет был в 10.40, а закат около 2-х часов дня, поэтому я не понимаю, как люди могут работать без солнца. Тут очень темно и это сильно пугает».

Отдельный блок Кике посветил северному сиянию, такой интерес не удивителен. Аврора бореалис в диковинку каждому туристу, правда, поймать его удается далеко не всем, но нашему блогеру улыбнулась удача. Он сравнил его с зелёным облаком и молнией. Но больше всего удивили туриста холодные пляжи Териберки.

Мексиканец Кике: «Многие мексиканцы думают, что в России нет пляжей с песком. Смотрите - хороший пляж! Песок примерно как в Канкуне (крупный курортный город в Мексике, побережье Ривьера Майя. – Ред.). Мне кажется, что пляж однозначно лучше, чем в Сочи. Хороший пляж».

Поездка в Мурманскую область всегда оставляет у гостей неизгладимые впечатления. Не обязательно только позитивные. Например, в прошлом году похожий обзор о Кольском севере снял турист из Арабских Эмиратов. Тогда Джо Хаттаб назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире.