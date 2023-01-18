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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.23 19:30

«Севербаскет» открывает новый сезон игр

В 2021 году в Мурманске началось возрождение профессиональной сборной команды по баскетболу. Уже второй сезон «Севербаскет» участвует в играх Чемпионата России и готовится через две недели поехать в Магнитогорск на третий тур. Команда в хорошей форме, по словам тренеров, и готова побеждать.

В 2021 году в Мурманске началось возрождение профессиональной сборной команды по баскетболу. Уже второй сезон «Севербаскет» участвует в играх Чемпионата России и готовится через две недели поехать в Магнитогорск на третий тур. Команда в хорошей форме, по словам тренеров, и готова побеждать.

С середины 90-х в Заполярье не было профессиональной сборной по баскетболу. И вот в сентябре 2021 года случилось важное событие для всех любителей спорта: баскетбол решили возродить на северных просторах.

Дмитрий Загнойко, главный тренер сборной Мурманской области по баскетболу: «Работал в спортшколе тренером. Были у меня ребята, естественно, группа у меня была определённая. Они занимались, играли, тренировались. Затем появилась идея, предложить свой проект, который поднимет баскетбол».

При поддержке губернатора и Министерства спорта удалось создать молодёжную сборную команду, которая вот уже второй сезон участвует на Чемпионате России среди юниоров до 18-19 лет. На сегодняшний день в команде 29 человек – ребята все из разных городов Мурманской области: Полярного, Мончегорска, Апатитов и Оленегорска.

Дмитрий Загнойко, главный тренер сборной Мурманской области по баскетболу: «Можно собирать из других регионов ребят, но у нас такая политика – «На Севере – Жить!», поэтому хотелось бы и мне, и всем, чтобы свои воспитанники были - из Мурманска, из Мурманской области».

Тренер – настоящий наставник, это даже родитель для любого спортсмена. Вне площадки отношения у тренерского состава с ребятами очень тёплые и полные доверия. 

Андрей Куликов, помощник главного тренера сборной Мурманской области по баскетболу: «За пределами площадки обращаемся. Какие-то неурядицы, потребности, желания, стараемся помочь ребятам, чтобы у них не было каких-то проблем за пределами площадки. Если их ничего не отвлекает, то и работа идёт слаженно и коллектив дружный».

Когда сборная только начала играть, им пришлось немало потрудиться ради сыгранности и командной работы. По словам капитана, сейчас результат намного лучше, чем он был в начале пути.

Савелий Власов, капитан сборной Мурманской области по баскетболу: «Стали более сплоченными, больше стали друг другу доверять, всегда можем друг другу помочь, даже если у кого-то проблемы».

Ребята от главной своей деятельности отдыхают по-разному: кто-то слушает музыку, кто-то занимается творчеством, а кто-то просто переключается на другой спорт. Но всех их объединяет любовь к баскетболу.

Даниил Дуденков, член команды: «Я уже очень давно в баскетболе, я сразу влюбился в эту игру. Мне очень нравится само движение мяча, сама командная игра. Если сравнивать с футболом и хоккеем, то я считаю, что это самая красивая игра».

Сейчас «Севербаскет» упорно готовится к третьему туру Чемпионата России, который пройдёт в Магнитогорске с 8 по 13 февраля. Северные баскетболисты сыграют 5 игр с представителями других городов. 

В планах на 2023 год, по словам старшего тренера, начать играть во Взрослой лиге, так как в команде есть старшие ребята и терять их не хочется.  Да и младшеньких, которые до молодёжки пока не дотягивают, тоже хотелось куда-нибудь пристроить. Так что у северного баскетбола планов много – остаётся только пожелать ребятам удачи.

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