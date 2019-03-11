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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.19 19:30

Северная ходьба – по колено в снегу!

Самые смелые, ловкие и умелые – в мурманской Долине Уюта состоялись соревнования по северной ходьбе. Взяли в руки палки и, невзирая на пургу, прошлись по заснеженному маршруту самые юные спортсмены города - дошколята.

Северная ходьба - так называют набирающий популярность в России спорт, пришедший к нам из-за рубежа. Увлечённые им спортсмены берут в руки палки, похожие на лыжные, и отправляются покорять тропинки и пешеходные дорожки родных городов. В этом году в Мурманске северную ходьбу впервые включили в перечень соревнований Праздника Севера. Насколько для этого вида спорта удобны трассы Долины Уюта, проверили школьники и дошколята.

«Сегодня у нас второй день соревнований по северной ходьбе в рамках Праздника Севера, - рассказывает Андрей Загаров, президент физкультурно-спортивного клуба «Парсек», организатор соревнований по северной ходьбе. -  Сегодня у нас дистанции по 5 и 10 километров, плюс  детские эстафеты и массовый заход для всех желающих. На массовый заход, к сожалению, очень мало желающих в связи с плохой погодой».

А погода действительно подкачала. С самого утра в Мурманске поднялся ветер, пошёл снег. Несмотря на то, что трассы в Долине Уюта регулярно чистят, маленьким спортсменам приходилось преодолевать снежный покров, который им доходил  практически до колен.

«С погодой немножко не повезло, но как говорится, для скандинавской ходьбы нет преград, - говорит  Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Сегодня было много спортивных мероприятий».

Во многих детских садах Мурманска северная ходьба - одна из главных дисциплин во время физкультурных занятий. Больших нагрузок этот спорт не предусматривает и, в то же время, помогает держать юных мурманчан в тонусе.

«Скандинавская ходьба - это ходьба с палками на улице, она укрепляет мышцы спины, рук, туловища, - поясняет Ирина Матвеева, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Мурманска № 46. – Она хорошо влияет на сердце, лёгкие, укрепляет физическую форму».

Несмотря на дружеский характер соревнований, юные спортсмены стремятся победить изо всех сил. Несмотря на то, что бежать по правилам соревнований нельзя, увязающие в снегу малыши то и дело переходят с шага на бег. Но, закон есть закон - тем командам, участники которых бежали, к моменту награждения, добавили штрафное время. Это отразилось и на результатах. Но, проигравших всё равно нет. Все участники удостоились дипломов. Кроме того, им подарили палки для северной ходьбы, чтобы малыши могли заниматься спортом и вне территории детских садов.

Комментарии

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