«Северная» котельная даёт тепло мурманчанам!

Подключать отопление в начале сентября - хорошая практика для нашего региона, так как даже в летний прохладный вечер есть шанс замерзнуть в остывших бетонных блоках. Начиная с 2020 года. отопление в социальные учреждения подают в конце августа, а в многоквартирные дома - в первые дни сентября. И это не может не радовать, тем более, когда на улице без пяти зима.

В День знаний погода в Мурманске не была приветливой к школьникам - прохладная температура, да ещё и осадки. Но куда важнее, погода в доме!

Мурманские котельные запустили тепло в жилые дома. Журналисты «Арктик-ТВ» посетили одну из них и воочию увидели процесс, как рождается тепло.

Подключать отопление в начале сентября - хорошая практика для нашего региона, так как даже в летний прохладный вечер есть шанс замерзнуть в остывших бетонных блоках. Начиная с 2020 года. отопление в социальные учреждения подают в конце августа, а в многоквартирные дома - в первые дни сентября. И это не может не радовать, тем более, когда на улице без пяти зима.

Ильшат Габдулхаков, и.о. начальника района №1 котельной «Северная»: «Потихонечку, пошагово мы включаем дополнительные котлы, оборудование. Кто-то ходит и подключает в подвальных помещениях системы, кто-то запускает центральные тепловые пункты, тепловые сети. Мы контролируем параметры на тепловых сетях и запускаем дополнительное оборудование».

Подготовка к отопительному сезону - это комплекс организационно-технических мероприятий, в который входит: обслуживание котлов, замена трубопроводов, а также закупка нового современного оборудования. Всем этим мастера и инженеры плодотворно занимаются летом.

Понаблюдать за работой котельной интересно, но для Виктора Курапова это обыденность. Ведь он уже 20 лет трудится в сфере теплоснабжения. Специально для нас он продемонстрировал, как запускают котлы.

Виктор Курапов, машинист АО «МЭС»: «Для того, чтобы нам пустить в работу котёл, нужно провентилировать его. Подготовка к работе, вентиляция и т.д. И происходит розжиг. При розжиге котла начинается парообразование в котле, который сообщён с главным паровым коллектором. Поднимается давление, расход пара идёт и котёл начинает работать в нужном режиме».

Выключать электрические обогреватели дома можно будет уже сегодня вечером. Но не спешите паниковать, если трубы остались холодными. Регулировка тепла по домам проходит до пяти дней, что прописано в законодательстве.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Самая ответственная часть и самая, наверное, заметная часть для всех жителей – это регулировка отопления в домах. Это не значит, что, если внизу открыли вентиль, то в самый последний полотенцесушитель сразу же дошла горячая вода. Система должна наполниться, должна пройти горячая вода - теплоноситель по всему дому, попасть фактически в каждый виток полотенцесушителя».

По словам министра жилищно-коммунального надзора, все подготовительные работы прошли по плану, аварийных ситуаций на данный момент нет. В скором времени решится вопрос с благоустройством территории города, где пока ещё остаются следы проведённых летом работ.