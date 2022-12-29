День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.22 19:30
Северная красота от дорожников Териберки
Сообщество «Дорожники Териберки» поделились кадрами уборки трассы, которая ведёт к селу. Из-за открытых пространств, ветров и снегопадов транспортную артерию регулярно засыпает. Вот и приходится специалистам работать в круглосуточном режиме.
Работать в условия полярной ночи - то ещё удовольствие, но водители спецтехники застают и короткие промежутки, когда небо становится светлее, а на горизонте даже пылают отблески пока ещё не восходящего солнца.
В такое время из кабины грейдеров и шнекороторов открываются, наверное, одни из самых живописных видов.
За такими впечатлениями стоит приехать на Север. К слову, именно дорожники делают эту магистраль безопасной и нередко помогают застрявшим в снежном плену автолюбителям.
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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