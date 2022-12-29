Северная красота от дорожников Териберки

Сообщество «Дорожники Териберки» поделились кадрами уборки трассы, которая ведёт к селу. Из-за открытых пространств, ветров и снегопадов транспортную артерию регулярно засыпает. Вот и приходится специалистам работать в круглосуточном режиме.

Работать в условия полярной ночи - то ещё удовольствие, но водители спецтехники застают и короткие промежутки, когда небо становится светлее, а на горизонте даже пылают отблески пока ещё не восходящего солнца.

В такое время из кабины грейдеров и шнекороторов открываются, наверное, одни из самых живописных видов.

За такими впечатлениями стоит приехать на Север. К слову, именно дорожники делают эту магистраль безопасной и нередко помогают застрявшим в снежном плену автолюбителям.