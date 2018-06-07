Северное лето играет в неприятные игры с отопительным сезоном

Мурманская погода в начале лета переменчива, в отличие от планов завершения отопительного сезона. Тёплые майские деньки буквально ввели в заблуждение администрацию Североморска. Как итог: температура воздуха вновь понизилась, пошёл снег, а горожане остались дома замерзать у остывших батарей.

В мае в Заполярье установилась солнечная и тёплая погода. Столбик термометра уверенно держался на отметке значительно выше 10 градусов, а пару раз даже достигал двадцати. Такие жаркие майские дни для жителей северного региона стали своего рода отдушиной. Многие, глядя в окно сейчас, до сих пор с грустью вспоминают майские выходные и красочные весенние закаты.

Положившись на тёплую погоду, в администрации Североморска и ряда других городов области было принято решение отключить отопление в жилых домах и начать выполнять плановые ремонтные работы в котельных и на сетях. На администрацию столицы Северного флота в первую очередь повлияли обращения горожан, которые жаловались на духоту в помещениях и не хотели «топить улицу» за свой счёт, открывая форточки. К слову, в предыдущие годы отключение батарей также проходило в мае… Вот только когда начались ремонты теплосетей, температура воздуха сильно упала, начались снегопады и шквальные порывы арктического ветра. Теперь жители Североморска буквально замерзают в собственных квартирах. Такая же ситуация в ряде других городов Мурманской области, но включить отопление уже не возможно.

Обогрев продолжается только в больницах, поликлиниках, а так же в некоторых школах - пока не закончится сдача экзаменов. А вот дежурные садики будут отапливаться всё лето. Но вернуть отопления в квартиры не то чтобы не реально, скорее всего, нецелесообразно. В теории, запустить котельную можно за сутки, а вот дома прогреются минимум через неделю. В это же время синоптики прогнозируют повышение температуры к двадцатым числам июня, в квартирах, разумеется, тоже потеплеет.

Мурманская администрация с отключением отопления повременила и не зря. Впрочем, сами мурманчане крайне скептически относятся к этой необходимости и не все верят в долгосрочные прогнозы погоды.

И всё же мурманским котельным придётся рано или поздно приостановить работу ради проведения планового ремонта. Если этого не сделать, то зимой могут возникнуть непредвиденные ситуации. Дом, квартал или даже целый район может на долгое время лишиться отопления и горячей воды.

- У нас очень большие планы - грандиозные по ремонту теплообменного оборудования, источников теплового оборудования. А их у нас три: Южная, Восточная, Центральная котельная, - говорит Владимир Комаров, исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ». - А так же - на тепловых путях и насосных станциях, которых у нас десять. Основные работы у нас развернутся на улицах Книповича, Шмидта, Дзержинского - это наши основные трубопроводы, по которым поступает теплоноситель и снабжает теплом весь центр города. У нас особое требование к состоянию этих технических участков и очень важно на этих объектах провести полноценный ремонт.

Пока в Мурманске уже дважды переносили даты опресовки сетей, так как среднесуточная температура все ещё не нормализовалась, да и после этого есть риск замёрзнуть. Однако, хотим мы этого или нет, ремонт котельных всё же состоится, а это значит, что привычные две недели мурманчане проведут без горячей воды. А батареи простоят холодными и вовсе до сентября.