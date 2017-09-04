Северное сияние – цветомузыка Земли

Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал видео северного сияния, снятого на видеокамеру с околоземной орбиты.

Уникальные кадры появились на странице бортинженера МКС в социальной сети. Сам космонавт отметил, что полярное сияние раскрашивает нашу планету в яркие неоновые оттенки. «Эта цветомузыка непередаваемо красива!», - сказал он.

Минутное видео уже набрало в интернете более 40 тысяч просмотров.