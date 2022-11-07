Северное сияние – красивое и опасное

В Информационном центре по атомной энергии рассказали об одной из визитных карточек нашего региона – северном сиянии.

Туристы со всего мира приезжают в Мурманскую область, чтобы насладиться уникальным явлением – северным или, по-научному, полярным сиянием. Свечение в наших широтах можно наблюдать с сентябрь по апрель. Несмотря на это, даже местные жители каждый раз восхищаются Авророй Бореалис. Но далеко не все знают, почему она появляется.

Показал полярное сияние и рассказал, как оно образуется, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Полярного геофизического института Владимир Белаховский. Встреча состоялась в рамках проекта Информационного центра по атомной энергии на борту ледокола-музея «Ленин».

Владимир Белаховский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Полярного геофизического института: «Полярное сияние - это свечение атмосферы, возникающие в результате возбуждения атомов и молекул атмосферы в результате вторжения в атмосферу заряженных частиц. С научной точки зрения правильно говорить «полярное сияние», поскольку они образуются одновременно как в северном, так и южном полушарии. Из-за того что заряженные части практически одновременно приходят в оба полушария, поэтому мы их называем «полярные сияния».

Такое чудо природы не только красивая картинка, но и полезный инструмент в руках учёных. С помощью характеристик сияния можно опередить состояние космической погоды и отследить негативное воздействие комплекса явлений на космические аппараты и энергетические системы.

Владимир Белаховский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Полярного геофизического института: «Полярное сияние не представляет собой опасности, потому что это обычный свет. Но во время полярных сияний разыгрывается целый комплекс явлений, которые принято объединять термином «космическая погода» - сильно растут токи на высоте 100 км - в атмосфере земли, эти токи могут навозить в линиях электропередач, трубо-, нефте-, газопроводах паразитные токи, которые негативным образом сказываются на работе, увеличивают коррозию. Во время сильных магнитных бурь эти токи могут достигать очень больших значений и может даже выходить из строя аппаратура».

На лекции Владимир также рассказал, от чего зависит цвет сияния, в каких странах его можно увидеть, издает ли оно звуки и многое другое. А также отметил, что доверять приложениям, которые составляют прогноз появления северного сияния, можно. Поэтому, если увидите Kp-индекс равный 5 и выше, вероятность наблюдать Аврору Бореалис на Кольском полуострове при отсутствии облачности очень высокая.