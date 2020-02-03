«Северное сияние» не будет переезжать

В последнее время в Мурманске ходили разговоры о вероятном переезде кинотеатра «Северное сияние» из торгово-развлекательного центра. Но глава города Андрей Сысоев заверил, что прокат фильмов останется на привычном месте.

Сейчас в каждом округе столицы Заполярья есть комфортные и современные кинотеатры. На сеанс можно попасть без труда. Кинотеатр «Северное Сияние» давно полюбился мурманчанам, в том числе и из-за своего удобного расположения в центре города, но предприятие могло понести существенные убытки из-за расходов на аренду помещения.

Чтобы избежать закрытия или переезда, с владельцем здания, где размещается кинотеатр «Северное сияние», были проведены серьёзные переговоры.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Достигнуты предварительные договоренности с арендодателем о том, что финансовое бремя, которое нёс кинотеатр «Северное сияние», будет значительно снижено. Эти договоренности позволят нам оставить кинотеатр на прежнем месте и это важный момент для культурной жизни нашего города».