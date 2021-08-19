«Северное сияние» победило!

Подведены итоги голосования за дизайн Единой карты жителя Мурманской области, которое было запущено на портале «Наш Север». Победителем признан вариант под названием «Северное сияние».

Единая карта жителя Мурманской области – это многофункциональная банковская или небанковская карта, обеспечивающая комфортное получение государственных и коммерческих услуг на территории Мурманской области для её постоянных жителей, волонтёров, учащихся и туристов.

Сервисы карты будут включать оплату проезда в общественном транспорте на территории Мурманской области, учёт предоставления мер социальной поддержки, аутентификацию гражданина, обеспечение контроля прохода на территории учебных заведений, общежитий, спортивных сооружений, культурных и иных объектов, а также получение скидок и бонусов от организаций-партнёров проекта.