День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.21 19:30
Северном флоте состоялся чемпионат армейского корпуса по дзюдо и самбо
Роман Коптяев, начальник физической подготовки армейского корпуса Северного флота: «Уникальный вид спорта… Были очень интересные бои».
В соревнованиях приняли участие более 40 борцов. В единоборствах выступали по 4 команды. Состязания по дзюдо проводились в семи весовых категориях, а по самбо в пяти.
Лучшие спортсмены сухопутных и береговых войск, а также Мурманского территориального гарнизона примут участие в чемпионате Северного флота, который состоится в мае.
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