Северном флоте состоялся чемпионат армейского корпуса по дзюдо и самбо

Роман Коптяев, начальник физической подготовки армейского корпуса Северного флота: «Уникальный вид спорта… Были очень интересные бои».

В соревнованиях приняли участие более 40 борцов. В единоборствах выступали по 4 команды. Состязания по дзюдо проводились в семи весовых категориях, а по самбо в пяти.

Лучшие спортсмены сухопутных и береговых войск, а также Мурманского территориального гарнизона примут участие в чемпионате Северного флота, который состоится в мае.