«Северной» котельной 60 лет!

Это визитная карточка АО «Мурманэнергосбыт». С неё начиналось создание областного предприятия. В разные годы её посещали все главы региона, а сегодня туда отправились в поисках первого парового котла корреспонденты «Арктик-ТВ».

Котельная «Северная» была построена в 1965 году по решению городского Совета трудящихся, для того чтобы обеспечить теплом и горячей водой северную часть города. Рос Мурманск - увеличивались и мощности котельной. Протяженность тепловых сетей выросла за эти годы с пяти до 59 километров, вместо пяти котлов – в строю 15.

Станислав Парамонов, машинист котельного оборудования: «У каждого котла свой характер: у кого-то покладистый, у кого-то нет, за которым нужно постоянно приглядывать».

По воспоминания ветеранов, когда запустили первый паровой котел, а это было в канун нового года, о его стену, как о борт корабля, отправляющегося в долгое плавание, разбили бутылку шампанского. Сегодня на предприятии не осталось очевидцев тех событий, но есть люди, которые сами по себе уже легенда. Например, старший машинист Виталий Вацлавович Вишневский, воспитавший не одно поколение теплоэнергетиков.

Виталий Вишневский, старший машинист котлов: «Работаю здесь с 1988 года, до этого служил на Северном флоте на атомной подводной лодке. Три года отслужил, потянуло меня на Север, ходил в море в Траловом флоте 14 лет, а потом пришёл на это родное предприятие, которое я очень люблю. Это мой дом».

Среди сотрудников котельной много людей, посвятивших всю свою жизнь теплоэнергетике. Один из них - Павел Белов. Юбилей «Северной» совпал и с его личным юбилеем. 30 лет назад он пришёл сюда рядовым слесарем, а сегодня заместитель начальника котельной.

В чём секрет такой преданности своему делу?

Павел Белов, заместитель начальника котельной «Северная»: «Секретов особых нет. Наша работа имеет очень большое значение, так как мы отапливаем город, сады, школы, больницы. Мы тепло, а без тепла на севере никак».

А чтобы тепло и горячая вода всегда были у северян, на котельной постоянно ведутся работы. Перевод Ленинского округа на закрытую систему теплоснабжения потребовал серьёзной замены оборудования.

Михаил Иванов, начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть»: «Мы наращиваем мощности, увеличиваем объёмы перекачиваемого теплоносителя, меняем насосное оборудование, подогреватели сетевой воды и котельные агрегаты. Жители в первую очередь почувствуют присутствие данного оборудования в качестве горячей воды, которая поступает им из кранов».

Котельная «Северная» - душа и сердце АО «Мурманэнергосбыт». Именно с неё начиналось создание областного теплоэнергетического предприятия, которое объединяет почти полсотни котельных от Баренцева до Белого моря. На «Северной» расположен центральный диспетчерский пульт предприятия.

Александр Тарасов, начальник диспетчерской службы АО «МЭС»: «Сюда стекаются рабочие параметры котельных, расход топлива, теплоносителя. Сегодня всё хорошо, погода хорошая и отключений нет».

А это самое важное в работе котельных – обеспечить надёжность и бесперебойность теплоснабжения.