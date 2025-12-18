«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небомОсадков больше, температура выше: сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» подвели предварительные климатические итоги 2025 года в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.12.25 19:30

«Северной» котельной 60 лет!

Это визитная карточка АО «Мурманэнергосбыт». С неё начиналось создание областного предприятия. В разные годы её посещали все главы региона, а сегодня туда отправились в поисках первого парового котла корреспонденты «Арктик-ТВ».

Котельная «Северная» была построена в 1965 году по решению городского Совета трудящихся, для того чтобы обеспечить теплом и горячей водой северную часть города. Рос Мурманск - увеличивались и мощности котельной. Протяженность тепловых сетей выросла за эти годы с пяти до 59 километров, вместо пяти котлов – в строю 15.

Станислав Парамонов, машинист котельного оборудования: «У каждого котла свой характер: у кого-то покладистый, у кого-то нет, за которым нужно постоянно приглядывать».

По воспоминания ветеранов, когда запустили первый паровой котел, а это было в канун нового года, о его стену, как о борт корабля, отправляющегося в долгое плавание, разбили бутылку шампанского. Сегодня на предприятии не осталось очевидцев тех событий, но есть люди, которые сами по себе уже легенда. Например, старший машинист Виталий Вацлавович Вишневский, воспитавший не одно поколение теплоэнергетиков.

Виталий Вишневский, старший машинист котлов: «Работаю здесь с 1988 года, до этого служил на Северном флоте на атомной подводной лодке. Три года отслужил, потянуло меня на Север, ходил в море в Траловом флоте 14 лет, а потом пришёл на это родное предприятие, которое я очень люблю. Это мой дом».

Среди сотрудников котельной много людей, посвятивших всю свою жизнь теплоэнергетике. Один из них - Павел Белов. Юбилей «Северной» совпал и с его личным юбилеем. 30 лет назад он пришёл сюда рядовым слесарем, а сегодня заместитель начальника котельной.

В чём секрет такой преданности своему делу?

Павел Белов, заместитель начальника котельной «Северная»: «Секретов особых нет. Наша работа имеет очень большое значение, так как мы отапливаем город, сады, школы, больницы. Мы тепло, а без тепла на севере никак».

А чтобы тепло и горячая вода всегда были у северян, на котельной постоянно ведутся работы. Перевод Ленинского округа на закрытую систему теплоснабжения потребовал серьёзной замены оборудования.

Михаил Иванов, начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть»: «Мы наращиваем мощности, увеличиваем объёмы перекачиваемого теплоносителя, меняем насосное оборудование, подогреватели сетевой воды и котельные агрегаты. Жители в первую очередь почувствуют присутствие данного оборудования в качестве горячей воды, которая поступает им из кранов».

Котельная «Северная» - душа и сердце АО «Мурманэнергосбыт». Именно с неё начиналось создание областного теплоэнергетического предприятия, которое объединяет почти полсотни котельных от Баренцева до Белого моря. На «Северной» расположен центральный диспетчерский пульт предприятия.

Александр Тарасов, начальник диспетчерской службы АО «МЭС»: «Сюда стекаются рабочие параметры котельных, расход топлива, теплоносителя. Сегодня всё хорошо, погода хорошая и отключений нет».

А это самое важное в работе котельных – обеспечить надёжность и бесперебойность теплоснабжения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин"
-PRO Деньги (16+)Бюджеты на подарки к Новому году растут-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 10 копеек, доллар теряет 35 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)На жалобы северян - оперативный отклик, а управляющим компаниям никуда не деться от исполнения своих обязанностей-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»