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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.18 19:30

«Северные хаски» стремятся к победе

Прямо сейчас хоккеисты Мурманской области из клуба «Северные хаски» сражаются за победу с сильнейшим соперником «Крылья Советов» из Москвы. Съемочная группа  «Арктик-ТВ» встретилась с заполярными спортсменами перед самым матчем, чтобы подбодрить ребят и узнать настрой команды.

Хоккейный клуб «Северные хаски» существует в Мурманской области всего 4 года. Несмотря на это, спортсмены уже выигрывали  матчи с сильными командами из других регионов и продолжают рваться к новым победам. Сегодня молодёжной лиге предстоит ещё одно сражение на льду. На этот раз с сильным московским клубом «Крылья Советов», за плечами которого полувековая история.

- Сложно будет не то чтобы сразиться, очень сложно будет играть, потому что команда «Крыльев Советов» давно находится в системе, очень хорошо и слажено играет, - говорит Игорь Семёнов, тренер команды «Северные хаски», г.Мурманск. - У нас ребята молодые, у них нет такой большой практики, поэтому игра покажет, чего мы стоим. Но ребята заряжены на победу.

Тренер заполярной команды Игорь Семёнов - коренной мурманчанин и спортсмен с мировым именем. Он играл за многие известные российские клубы и даже выступал в Канаде, а потом вернулся на родину, чтобы тренировать начинающих спортсменов. В своих подопечных он верит и считает, что у парней есть все шансы добиться успехов и даже превзойти учителя. Но для этого им необходимо не только много тренироваться, но и слушаться своего наставника.

- Я всегда говорил ребятам, что каждый должен анализировать ход игры всё время,  смотреть в будущее, не жить одной игрой, а как бы думать, что тебе ещё дальше играть, что ты должен расти как хоккеист, как молодой хоккеист, - говорит Игорь Семёнов, тренер команды «Северные хаски», г.Мурманск.

Игорь Смирнов считает, что за 4 года ребята очень повзрослели. Многие из них научились справляться со стрессом. Сами спортсмены считают, что коллектив достаточно дружный и терпеливый, парни научились поддерживать друг друга и уживаться при любых обстоятельствах.

Ребята пообещали, что постараются достойно выступить на матче и даже выиграть его.

Прямо сейчас на льду в самом разгаре идёт ожесточённая борьба за титул победителя. «Северные хаски» против « Крыльев Совета».

О результатах матча и обо всех интересных моментах ледовой баталии мы расскажем в ближайшем выпуске новостей.

 

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