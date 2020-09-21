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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.20 19:30

«Северные конвои» - вышла новая серия проекта «Война в Заполярье»

Напомним, в цикле короткометражных фильмов телекомпания «Арктик-ТВ» рассказывает о страницах истории Великой Отечественной войны, о кровопролитных боях, людях и подвигах, которые они совершали  на северной земле. Новая часть проекта посвящена Арктическим конвоям.

Умирать в ледяном море в сотнях километрах от берега чудовищно страшно, ещё страшнее смотреть на то, как соседнее судно - огромный транспортник с сотней людей  на борту медленно, но верно идёт ко дну.

- В Заполярье в воде не продержишься больше 15 минут… Основная масса гибла, - вспоминают уцелевшие участники тех далёких и страшных событий

Моряки кричат, пытаясь потушить пожар, а борта кораблей уже захлёстывают холодные волны. Если рядом не будет спасительного корабля, семьям членов экипажа придут неутешительные похоронки.

- Когда стало ясно, что война затянется, то немцы принялись усиливать атаки на транспортные караваны…

Из Северных конвоев  больше всего пострадал PQ-17, немцы потопили половину из вереницы судов. Эти печальные события хорошо описал в своём романе Валентин Пикуль, предположив, что виной таких потерь, прежде всего, стали ошибки командования. Не обошлось в этом деле и без большой политики.

- Этот конвой - самые тяжкие потери были в нём…

С потопленных в то время судов сейчас уже в качестве музейных экспонатов водолазы Северного флота подымают танки, элементы поездов, артиллерийские орудия… А  любители истории спорят, а может справились бы и без помощи союзников….

- Помощь была и была огромной… Это надо ценить и об этом  надо помнить. Посмотреть новую серию проекта  «Война в Заполярье», посвящённую Северным конвоям проще  всего в официальном сообществе «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте»  и нас сайте телекомпании.

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