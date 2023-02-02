Северянам в рамках мероприятий, посвящённых годовщине снятия блокады Ленинграда, раздали более тысячи пайков блокадного хлебаСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.02.23 19:30

Северные миниатюры из природных материалов создаёт студентка МАГУ

На северную природу каждый смотрит по-разному. Например, Ирина Черных воплощает свои идеи с помощью природных материалов - дерева, мха и камней.

Так начинается работа над миниатюрой. Схему каркаса домика Ирина Черных рисует в графическом редакторе. Для неё это дело обычное, так как девушка учится в МАГУ на графического дизайнера. Родом она из Кировска. Первую свою поделку сделала в 11 классе.

Ирина Черных, студентка 4 курса Мурманского арктического государственного университета: «Материалы, с которыми я работаю, беру не в магазине. Я еду в лес, набираю мох. Я иду в горы, набираю камушки мелкие. И мне кажется, что  это на самом деле прикольно, это натуральная северная природа, мне нравится использовать натуральный северный материал».

Первый раз девушка показала своё творчество на втором курсе университета. Ира на тот момент работала с ребятами, которые снимали фильм. Они обратились с просьбой сделать макет поля с окопами, чтобы понять, как эта площадка будет смотреться в реальности.

После этого студентка начала публиковать видео своих работ в социальных сетях. На создание одного домика уходит от 3 до 5 дней. Как говорит Ирина, она занимается такой работой, когда есть время и ей это в удовольствие.

Ирина Черных студентка 4 курса Мурманского арктического государственного университета: «Основная цель моя, чтобы у каждого дома, кто хочет, кому нравится такое творчество, чтобы появился кусочек севера. Вот такая моя цель».

Вечерами после лекций под приятную музыку Ирина создаёт предметы, передающие невероятную красоту нашего заполярного края. Итог, в том числе оценивают её подписчики в социальных сетях. Так как рабочий стол оборудован не только для того, чтобы собирать миниатюры, но и снимать контент.

Львиная доля отзывов под каждым видео – положительная. По словам Ирины, возможно, хобби перерастёт во что-то большее, но пока девушку ждёт подготовка к дипломной работе и выпускной, а северные миниатюрки приятно украшают её комнату.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Экспроприатор». Художественный сериал, 16 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Прибавку к зарплате чаще получают те, кто просит больше-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 73 копейки, доллар ослаб на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 1 млрд кВтч в январе 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Сумма взноса за капитальный ремонт появится в квитанциях за электроэнергию и обращение с ТКО-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика