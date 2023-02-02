Северные миниатюры из природных материалов создаёт студентка МАГУ

На северную природу каждый смотрит по-разному. Например, Ирина Черных воплощает свои идеи с помощью природных материалов - дерева, мха и камней.

Так начинается работа над миниатюрой. Схему каркаса домика Ирина Черных рисует в графическом редакторе. Для неё это дело обычное, так как девушка учится в МАГУ на графического дизайнера. Родом она из Кировска. Первую свою поделку сделала в 11 классе.

Ирина Черных, студентка 4 курса Мурманского арктического государственного университета: «Материалы, с которыми я работаю, беру не в магазине. Я еду в лес, набираю мох. Я иду в горы, набираю камушки мелкие. И мне кажется, что это на самом деле прикольно, это натуральная северная природа, мне нравится использовать натуральный северный материал».

Первый раз девушка показала своё творчество на втором курсе университета. Ира на тот момент работала с ребятами, которые снимали фильм. Они обратились с просьбой сделать макет поля с окопами, чтобы понять, как эта площадка будет смотреться в реальности.

После этого студентка начала публиковать видео своих работ в социальных сетях. На создание одного домика уходит от 3 до 5 дней. Как говорит Ирина, она занимается такой работой, когда есть время и ей это в удовольствие.

Ирина Черных студентка 4 курса Мурманского арктического государственного университета: «Основная цель моя, чтобы у каждого дома, кто хочет, кому нравится такое творчество, чтобы появился кусочек севера. Вот такая моя цель».

Вечерами после лекций под приятную музыку Ирина создаёт предметы, передающие невероятную красоту нашего заполярного края. Итог, в том числе оценивают её подписчики в социальных сетях. Так как рабочий стол оборудован не только для того, чтобы собирать миниатюры, но и снимать контент.

Львиная доля отзывов под каждым видео – положительная. По словам Ирины, возможно, хобби перерастёт во что-то большее, но пока девушку ждёт подготовка к дипломной работе и выпускной, а северные миниатюрки приятно украшают её комнату.