Северным морским путём – без ледоколов, но с информацией о ледовой обстановке

В летне-осеннюю навигацию «Атомфлот» с помощью автоматизированного штаба морских операций выполнил 11 проводок судов в акватории Северного морского пути без ледокольного обеспечения.

Это значит, что предприятия получали от «Атомфлота» информацию о ледовой остановке и гидрометеорологических условиях в реальном времени. Суда различного ледового класса двигались как в восточном, так и в западном направлениях.

Услугой информационно-навигационного сопровождения воспользовались суда под флагами Российской Федерации, Панамы, Маршалловых островов и Мальты.

Внедрение автоматизированной системы управления Штаба морских операций – новый шаг в развитии судоходства по Северному морскому пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн к 2024 году.