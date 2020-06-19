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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.06.20 19:30

Северный флот - не подведёт - спасать надо уметь и надо тренироваться

Спасатели Северного флота провели учение в Баренцевом море. Моряки отрабатывали оказание помощи пострадавшей подводной лодке. Учение прошло в губе Эйна мотовского залива.

С военного корабля в воду опускают небольшой батискаф. Этот аппарат - один из основных участников учебной поисково-спасательной операции. С его помощью военные спасатели обследуют состояние лежащих на дне объектов. С его же помощью может пройти и эвакуация экипажа.

По легенде, на одной из подводных лодок случилась аварийная ситуация. Крейсер лёг на грунт и самостоятельно подняться на поверхность не может. Роль пострадавшего сыграл экипаж дизель-электрической подводной лодки «Калуга».

Алексей Федичев, командир спасательного глубоководного аппарата АС-34: «На поиск подводной лодки в среднем  уходит час, если она обозначена. То есть, на лодке установлены аварийные маяки-ответчики, так называемые «МГС-30». С помощью него мы пеленгуем направление и дистанцию на объект, и начинаем поиск. После поиска мы обследуем подводную лодку на предмет повреждений, определяем крен, дифферент, докладываем руководителю спасательной операции. Он принимает решение. Сегодня было принято решение садиться на носовой люк. Мы это успешно произвели».

Часть экипажа из потерпевшей крушение подлодки спасатели эвакуировали. Однако учение состоит из двух фаз. И вторая - поиск людей, оказавшихся за бортом. По легенде, часть подводников из аварийного крейсера смогли выбраться самостоятельно, через торпедные аппараты. Их также предстояло найти в морских водах и доставить на борт спасательного судна «Михаил Рудницкий». Там к этому времени уже развернули полевой госпиталь.

Владимир Гришечкин, начальник штаба Северного флота: «С момента начала учения для нас явился факт передачи учебного сообщения условно аварийного донесения о возникновении нештатной аварийной ситуации. В 10 часов мы получили его через оперативного дежурного. Вот это учебное донесение явилось отправной точкой для действий сил флота. Далее мы действовали в нормативных показателях и с поставленной задачей справились».

Вся учебная операция продлилась около 8 часов. Участвовали в ней 10 боевых кораблей и судов обеспечения. После завершения тренировки все участники вернулись в пункты постоянного базирования.

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