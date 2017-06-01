День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.17 19:30
Северный флот – на страже Арктики
Сегодня исполняется 284 года со дня образования Северного флота, защищающего национальные интересы России как и в Арктике, так и в других районах Мирового океана.
Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО. На вооружении флота находятся уникальные корабли, но главной особенностью является наличие стратегических ядерных сил. Приоритетная задача для наших моряков – это охрана российской Арктики.
За мужество и героизм в 2017 году 100 военнослужащих СФ были награждены государственными наградами, почти 6 тысяч моряков получили медали Минобороны России.
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