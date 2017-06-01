Северный флот – на страже Арктики

Сегодня исполняется 284 года со дня образования Северного флота, защищающего национальные интересы России как и в Арктике, так и в других районах Мирового океана.

Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят подводные и надводные силы, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, армия ВВС и ПВО. На вооружении флота находятся уникальные корабли, но главной особенностью является наличие стратегических ядерных сил. Приоритетная задача для наших моряков – это охрана российской Арктики.

За мужество и героизм в 2017 году 100 военнослужащих СФ были награждены государственными наградами, почти 6 тысяч моряков получили медали Минобороны России.