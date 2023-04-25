«Северный флот» – победитель чемпионата Мурманской области по хоккею

Сборная стала пятикратным чемпионом региона.

В этом сезоне за титул чемпиона Мурманской области боролись шесть мужских команд: сборная команда Мурманска, «КСШОР Арктика», «Северный флот», «Колатом», «Горняк» и «Апатиты».

Чемпионат стартовал в Оленегорске 6 ноября: на арене Ледового дворца спорта встретились команды Оленегорска и Мурманска. Матч завершился со счётом 2:5 в пользу сборной заполярной столицы.

На этом же льду определили и победителя всего сезона. В матче за третье место оленегорский «Горняк» одержал безоговорочную победу над сборной Мурманска со счётом 8:0.

В финальной игре встретились хоккеисты из Полярных Зорь и Североморска. В упорной борьбе команда Северного флота завершила сезон со счётом 6:4.