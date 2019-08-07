Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы

Соответствующий проект указа президента, разработанный Минобороны, уже опубликован.

Таким образом, впервые в истории России отдельный флот могут приравнять к военному округу. По мнению авторов документа, это позволит, усовершенствовать взаимодействие «при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении». В проекте указа сказано, что в состав новой военно-административной единицы войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а так же Ненецкий автономный округ.

Стоит отметить, что сейчас в России четыре военных округа - Западный, Центральный, Южный и Восточный.