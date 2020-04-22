Северный флот начал переводить вооружение и военную технику армейского корпуса на летний режим эксплуатации

Техническое обслуживание боевых машин организовано в парковых зонах. В течение месяца военнослужащие обслужат и подготовят к лету более 3000 единиц техники и вооружения. Впервые в переводе будут задействованы новые образцы, такие как модернизированные танки Т-80БВМ, «арктические» зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2ДТ».

Перед началом работ в подразделениях были проведены методические занятия по переводу колёсной и гусеничной техники на летний режим эксплуатации. В условиях сложной эпидемиологической обстановки личный состав работает в масках и перчатках с соблюдением санитарных норм.

Для проверки качества работ во всех воинских частях армейского корпуса Северного флота будут сформированы специальные комиссии.