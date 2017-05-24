День за днём с «Арктик-ТВ»24.05.17 19:30
Северный флот пополнила тысяча новобранцев
Во время весеннего призыва Северный флот пополнила тысяча новобранцев. Половина молодых людей были призваны военными комиссариатами Мурманской, Архангельской областей, а также военкоматами Западного и Центрального военных округов.
На Северном флоте призывники прошли ещё одну комиссию и медицинское освидетельствование. После этого молодых людей, направили для прохождения службы в армейские соединения и части, за исключением подводных лодок, так как экипажи субмарин целиком формируется из военных по контракту, в основном, из выпускников учебных центров и вузов Министерства обороны. В этом году флотские ряды так же пополнят около тысячи таких специалистов.
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