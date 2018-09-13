Северный флот принял участие в грандиозных учениях на Чукотке

Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота приняли участие в масштабных учениях на Чукотке под руководством министра обороны Российской Федерации.

Поход отряда начался 8 августа. За это время корабли с техникой прошли более 4000 морских миль и поучаствовали в нескольких учениях в Арктике. Отряды приняли участи в бою с высадкой десанта, обеспечивали подход больших десантных кораблей к дикому побережью и с земли, и с воздуха. Всего в маневрах принимали участие около 300 тысяч военнослужащих, более 37 тысяч единиц различной боевой техники, около 80 кораблей и судов обеспечения.