День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.18 19:30
Северный флот принял участие в грандиозных учениях на Чукотке
Подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота приняли участие в масштабных учениях на Чукотке под руководством министра обороны Российской Федерации.
Поход отряда начался 8 августа. За это время корабли с техникой прошли более 4000 морских миль и поучаствовали в нескольких учениях в Арктике. Отряды приняли участи в бою с высадкой десанта, обеспечивали подход больших десантных кораблей к дикому побережью и с земли, и с воздуха. Всего в маневрах принимали участие около 300 тысяч военнослужащих, более 37 тысяч единиц различной боевой техники, около 80 кораблей и судов обеспечения.
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