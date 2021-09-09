Северный флот продолжает формирование боевого армейского резерва страны

Из бойцов, пребывающих в резерве, сформированы отряды, а их тактические действия ежемесячно отрабатываются в полевых условиях. К концу года число резервистов на Северном флоте должно достигнуть двух тысяч.

В эксперимент по созданию мобилизационного резерва ефрейтор Мочалов попал ещё в 2016 году. С тех пор ежемесячные трёхдневные практические занятия стали делом привычным, а проверочные сборы раз в год сроком до 30 суток – и вовсе запланированным мероприятием, почти что активным отпуском.

Вадим Мочалов, ефрейтор, старший стрелок, г. Апатиты: «Вспомнил молодость – приятные впечатления. В первую очередь, появилось много знакомых, именно в Мурманской области. Да, приходится держать себя в физической подготовке».

Тем более, что работодатель, а Вадим трудится на одном из промышленных предприятий Мурманской области, оплачивает дни военных учений по среднемесячному заработку. Таким образом, семьи резервистов только в плюсе.

Алексей Сызганский, майор, н.п. Оленья Губа: «В ходе зачисления и пребывания в воинской части гражданам выплачивается денежное довольствие в размере, установленном военнослужащим. Гражданам, не работающим на постоянном месте, выплачивается ежемесячно 12 процентов от оклада военнослужащего. При зачислении в списки части данная категория становится на все виды довольствия».

Сейчас в регионе функционирует одна мотострелковая рота численностью порядка ста человек. Так как возраст резервистов может варьировать до 42 лет, основной упор при подготовке делается на восстановление и проработку первоначальных навыков военной службы, слаженность общих действий подразделений и приобретение новых специальностей.

Дмитрий Смирнов, начальник организационно-мобилизационного Управления штаба Северного флота, контр-адмирал: «Из поставленных задач, основное, это охрана важных военных объектов. В соответствии с принимаемыми поправками в законодательстве, это возможность применения данных подразделений для предупреждения и ликвидации последствий катастроф природного или техногенного характеров».

К концу этого года количество резервистов на Северном флоте должно достигнуть двух тысяч, отряды планируют отобрать как в Мурманской, так и в Архангельской областях.

За успешное проведение учебных мероприятий по итогам последнего сбора благодарность резервистам выразили командующие Северным флотом и Кольской флотилией разнородных сил.