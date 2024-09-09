Северный флот провёл спецучения по видам обеспечения морской авиации

За их ходом на аэродроме Североморск-1 наблюдали специалисты главного командования и флотов ВМФ.

Основным эпизодом учений стал вывод из-под удара противника воздушных судов с демонстрацией элементов руления и взлёта.

Также военные отработали прямое столкновение с противником, задержание преступников, эвакуацию раненых, работу пожарной команды.

Всего в тренировке были задействованы более 750 человек личного состава, 20 воздушных судов, в том числе самолёты, истребители, вертолёты различных модификаций и другая авиационная техника, 58 единиц военной и специальной техники.