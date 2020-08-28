Северный флот провёл учение по обороне крупного промышленного объекта в Арктике

Самые важные стратегические объекты нашей страны, расположенные в высоких широтах, находятся под надежной защитой. Это подтвердили межвидовые тактические учения войск Северного флота.

В манёврах на полуострове Таймыр задействована авиация, артиллерия и подразделения ВДВ. По легенде, на один из промышленных объектов проникли диверсанты…

Удар по противникам нанесли установки «Град» и гаубицы «Гвоздика», с воздуха атаковали вертолёты.

Всего в учении были задействованы более 700 человек личного состава и более 100 единиц военной техники и вооружения, в том числе бомбардировщики Су-24, танки Т-80БВМ.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом вице-адмирал: «Я доволен учениями, всё выполнено планово. Для нас это крайне важная задача, мы её отработали, она решалась с привлечением сил и войск не только флота, но и других округов - Центрального, Западного. Мы отработали взаимодействие с другими министерствами».

Промышленный объект условный противник так и не взял. Бойцы захватчиков обезвредили чётко и быстро, уложившись в отведённое время. Такие учения на Таймыре проходят уже не в первый раз.