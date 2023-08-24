Северный флот провёл учение по защите островной территории России в Арктике

Тренировка развернулась на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

С борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющего отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, в воздух были подняты два корабельных вертолёта Ка-27, которые доставили на побережье острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа десантно-штурмовые группы морских пехотинцев.

После высадки морского десанта, которая осуществлялась способом «на упор» с борта большого десантного корабля «Александр Отраковский», подразделения морпехов на двухзвенных тягачах «Витязь» совершили марш в назначенный район. Корабельная авиация осуществила воздушную поддержку высадки морского десанта.

Морские пехотинцы совместно с личным составом тактической группы Северного флота, дислоцирующейся на острове Земля Александры, отработали элементы проведения рейдовых действий в Арктике, а также провели тактическое занятие по уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота под руководством заместителя командующего Северным флотом Олега Голубева продолжит решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике. С начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 2000 морских миль.