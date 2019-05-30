Северный флот провёл учения в Тихом океане

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», провёл в Тихом океане спасательные учения.

Основная роль в организации поисково-спасательной операции отводилась экипажам буксира «Николай Чикер» и вертолёта Ка-27 с борта фрегата. По замыслу учений, перед силами Северного флота стояла задача оказать помощь судну, условно терпящему бедствие в районе.

Для фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход первый в его истории. За время похода корабль совершил деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах, посвящённых 70-летию Военно-морских сил Народной освободительной армии Китая.