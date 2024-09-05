Северный флот провёл в Баренцевом море специальные учения

За их ходом с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» наблюдала группа специалистов главного командования и флотов ВМФ России.

На Северном флоте в акватории Баренцева моря провели комплекс специальных учений по видам обеспечения Военно-морского флота.

Кульминацией морской части тренировки стала противолодочная оборона, во время которой малый противолодочный корабль «Брест» во взаимодействии с авиацией сначала обнаружил субмарину условного противника, а затем применил по ней е вооружение – реактивные глубинные бомбы и торпеды.

За ходом учения с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» наблюдала группа специалистов главного командования и флотов ВМФ России.

Специалистам были продемонстрированы формы и способы обороны пункта базирования, организации противодействия безэкипажным катерам, беспилотным летательным аппаратам и другим роботизированным системам условного противника, в том числе с применением современных и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, другого вооружения.

На выходе из Кольского залива были отработаны операции проводки с тралами и уничтожение плавающих мин.

Силами управления поисковых и аварийно-спасательных работ был организован показ элементов с оказанием помощи экипажу судна, терпящего бедствие на море, а также экипажу подводной лодки, которая легла на грунт.

В учениях было задействовано около 20 кораблей и судов обеспечения и 6 летательных аппаратов из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота.