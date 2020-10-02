Северный флот вывез 300 тонн металлолома с острова Кильдин

Военнослужащие работали на острове в течение трёх месяцев. За это время они собрали и подготовили к вывозу около 300 тонн металлолома.

Грузовики с мусором вывозил с острова экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский». В течение сентября он совершил восемь рейсов, в ходе которых доставлял на Кильдин бортовые КаМАЗы. Там их загружали металлоломом, а затем десантный корабль перевозил грузовики на материк - в губу Грязная Кольского залива.

В течение сентября «Александр Отраковский» вывез весь собранный мусор с острова Кильдин.

Экологическая очистка Арктики одна из приоритетных задач Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Подобная масштабная работа на острове Кильдин была проведена впервые. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили разовый характер.